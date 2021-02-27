27 Şubat 2021, Cumartesi
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Galatasaray - BB Erzurumspor mücadelesinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmanın VAR odasında Halis Özkahya olacak. AVAR görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.
Son dakika: Galatasaray-Erzurumspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya oldu
Son dakikas spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray - Erzurumspor maçının var hakemi belli oldu. Mücadelede Halis Özkahya görev yapacak. (GS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.
Galatasaray - BB Erzurumspor mücadelesinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmanın VAR odasında Halis Özkahya olacak. AVAR görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.
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