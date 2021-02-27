27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray-Erzurumspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya oldu

G.Saray-Erzurumspor maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Son dakikas spor haberleri: 'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray - maçının var hakemi belli oldu. Mücadelede görev yapacak. (GS spor haberleri)

'in 27. haftasında Galatasaray ile BB kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray - mücadelesinde hakem düdük çalacak. 'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmanın VAR odasında olacak. AVAR görevini ise üstlenecek.


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