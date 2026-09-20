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Erzurumspor FK sahasında Samsunspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Samsunspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Erzurumspor FK sahasında Samsunspor'u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Bu galibiyetle Erzurumspor FK puanını 7'ye çıkarırken, Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

7. haftada Erzurumspor FK, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olurken, Samsunspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

#Trendyol Süper Lig #Trabzonspor #Samsunspor #Corendon Alanyaspor #Erzurumspor FK
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