Erzurumspor FK sahasında Samsunspor'u mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Samsunspor'u mağlup etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Bu galibiyetle Erzurumspor FK puanını 7'ye çıkarırken, Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
7. haftada Erzurumspor FK, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olurken, Samsunspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.