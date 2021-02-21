Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor evinde Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı ve Erzurumspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Katraniz, 45+3'te Diouf (pen.) ve 51. dakikada Boupendza kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'dan geldi.

Ev sahibinde 48. dakikada Szumski direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 25 puanda kaldı. Hatayspor ise 42 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Leo'nun soldan cezaalanına ortaladığı topu önünde bulan Murat Uçar'ın sert şutu üsten auta gitti.

8'inci dakikada Murat Uçar'ın ara pasıyla buluşan Ricardo Gomes'in sert şutuna Hatay defansı son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

11'inci dakikada Aaatifsağ kanattan verkaçlarla ceza sahasına sokulup sağ çaprazdan vurdu. Katranis, topun kaleye gitmesine izin vermedi.

14'üncü dakikada Buopendza'nın pasıyla Diof savunmanın arkasına sarkmak istedi, Da Costa izin vermedi. Hataysporlu oyuncuların penaltı itirazı sonrası VAR incelemesiyle pozisyon korner olarak sonuçlandı.

20'nci dakikada Ricardo Gomes ile Aabid Rayane arasında yaşanan tartışma sonucu saha içi karıştı. Yaşananları izleyen hakem Serkan Tokat, 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi.

23'üncü dakikada Aabid Rayane'nin arka direğe ortaladığı topa Katranis uzanarak kafayı vurdu. Aabid Rayane'nin kafa şutu uzak direkten ağlara gitti. 0-1.

33'üncü dakikada Novikovas'ın ortasında toplu buluşan Petrus'un yerden şutunu kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Novikovas'ın kullandığı serbest vuruşta hakem Boupendza'nın elle müdahalesine hakem sarı kart çıkardı. Da Costa'nın kullandığı ikinci serbest atışta karambolde toplu buluşan Omolo'nun ağlara gönderdiği topu hakem Serkan Tokat gol olarak geçerli saymadı. Hakem faul kararı verdi.

43'üncü dakikada Erzurumspor defansının arkasına sarkan Boupendza'nın şutu kaleci Jakub Szumski'den geri döndü, topu önünde bulan Katrenis'in sert şutu üsten auta gitti.

45+4'üncü dakikada Diouf'un yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gönderdi. Penaltı atışını kullanın Diouf, topu ağlara gönderdi. 0-2.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada defansın hatasıyla kaleye ilerleyen Boupendza'ya müdahale eden kaleci Jakub Szumski hakem Serkan Tokat'tan kırmızı kart gördü. BB. Erzurumsor teknik direktörü Mesut Bakkal, Cenk Ahmet'i oyundan alarak yerine yedek kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı oyuna soktu.

51'nci dakikada serbest atışı kullanan Boupendza topu ağlara gönderdi. 0-3.

57'nci dakikada Akintole'nin pasıyla buluşan Diouf'un sert şutunda top kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın ayaklarından oyun alanına geri döndü.

68'inci dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan Hatay defansının müdahalesiyle düşerken topu Aatif'a çıkardı. Hakemin devam kararıyla cezaalanına giren Aatif, Ricardo Gomes'i gördü. Bu futbolcunun pas verdiği Buğra Çağıran'ın şutu kalecide kaldı.

73'üncü dakikada Boupendza'nın uzun pasıyla topla buluşan Akintola, cezaalanına girdikten sonra sert vurdu. Kaleci Göktuğ Bakırbaş, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Aatif, Oltan'ı cezaalanında topla buluşturmak istedi. Hızlı giden top kaleci Munir Muohamedi'de kaldı.

90+2'nci dakikada Aatif'in ortasında topa kaleciden önce dokunan Oltan topu ağlara gönderdi. 1-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A.Hatayspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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