14 Ocak 2021, Perşembe

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek

Mesut Bakkal'dan kupa yorumu! Bizim için önemli olan...
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

Teknik Direktörü , 'nda 4-1 mağlup oldukları maçının ardından açıklamalarda bulundu. 5 sakat oyuncularının yokluğunda daha az süre alan oyuncularıyla oynamak zorunda kaldıklarını belirten Bakkal, "Geçen hafta maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek." dedi.

Teknik Direktörü , kupada 4-1 kaybettikleri maçını değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, 'de zor bir dönemden geçtiklerini, hedeflerinin kupa olmadığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık. İyi başladık maça, öne de geçtik. Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz"

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