BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 5 sakat oyuncularının yokluğunda daha az süre alan oyuncularıyla oynamak zorunda kaldıklarını belirten Bakkal, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek." dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kupada 4-1 kaybettikleri Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de zor bir dönemden geçtiklerini, hedeflerinin kupa olmadığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık. İyi başladık maça, öne de geçtik. Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanya güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz"

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