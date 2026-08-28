Gençlerbirliği evinde Erzurumspor FK ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Erzurumspor ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 66'ncı dakikada Adama Traore kaydetti. Konuk ekibin golü ise 55'inci dakikada Eren Tozlu'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte ligdeki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, 7 puana yükseldi. Başkent ekibi sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Erzurumspor FK ise 1 puana yükseldi. Süper Lig'in yeni ekibi, bu sezonun ilk puanını Başkent deplasmanında aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor FK ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Gençlerbirliğinin sağ kanattan etkili atağında ceza sahası sağından Traore'nin ortasında Erzurumspor FK'den Mujakic'in ters vuruşunda top direkten döndü.

16. Erzurumspor FK'nın soldan gelişen atağında ceza sahası içine Giorbelidze'nin etkili pasında kale içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada konuk ekipten Orhan Ovacıklı, sağdan topu sürerek ceza sahası içine girdikten sonra etkili şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

40. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahasına yakın sol taraftan Gouveia'nın kullandığı serbest vuruşta, konuk ekip defansının uzaklaştırdığı topa Diabete'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.