Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: Yine final oynamak istiyoruz
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanıp çeyrek finale kaldıkları BB Erzurumspor maçını değerlendirdi. Bu sezon da hedeflerinin final olduğunu belirten Tokatlı, "Bu sene yine final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı maç sonu açıklamalarda bulundu. Geçen sezon final oynadıklarını hatırlatan Tokatlı, bu sezon da yine finale kalıp bu kez kupayı kaldırmak istediklerini söyledi. karşılaştı.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. İyi bir mücadele iyi bir oyun oldu. Hafta sonundaki maçta da başarılar diliyorum. Bugün bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Her zamanki oyunumuzu yine sahaya yansıttık. Bu sefer attığımız gollerle de bunu taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır. Son 8'e kaldığımız için sevinçliyiz. Geçen sene final oynadık. Bu sene yine final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları