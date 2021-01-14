14 Ocak 2021, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: Yine final oynamak istiyoruz

Yine final oynamak istiyoruz
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, 'nda 4-1 kazanıp çeyrek finale kaldıkları BB Erzurumspor maçını değerlendirdi. Bu sezon da hedeflerinin final olduğunu belirten Tokatlı, "Bu sene yine final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

son 16 turunda 'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen 'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı maç sonu açıklamalarda bulundu. Geçen sezon final oynadıklarını hatırlatan Tokatlı, bu sezon da yine finale kalıp bu kez kupayı kaldırmak istediklerini söyledi. karşılaştı.

Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. İyi bir mücadele iyi bir oyun oldu. Hafta sonundaki maçta da başarılar diliyorum. Bugün bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Her zamanki oyunumuzu yine sahaya yansıttık. Bu sefer attığımız gollerle de bunu taçlandırdık. de inşallah bunun yansımaları olacaktır. Son 8'e kaldığımız için sevinçliyiz. Geçen sene final oynadık. Bu sene yine final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz" dedi.

Alanyaspor BB Erzurumspor: 4-1 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası maç özeti)

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