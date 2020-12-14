14 Aralık 2020, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Son dakika: BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti!

Süper Lig'de istifa şoku! Kulüp başkanı...
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'da başkan istifa etti.

'da başkan istifa etti. Başkan vekili olarak 2'nci başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.

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