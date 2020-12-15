15 Aralık 2020, Salı

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni başkanı Ömer Düzgün

BB Erzurumspor'un yeni başkanı Ömer Düzgün
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

BB Erzurumspor'da görevinden ayrılan Başkan Hüseyin Güneş'in yerine başkan vekili başkanlık görevine getirildi.

'un yeni kulüp başkanının olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.

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