BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında BB Erzurumspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BB ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Konyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi
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