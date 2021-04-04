04 Nisan 2021, Pazar

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BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB Erzurumspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Konyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Jevtovic, Amir, Milosevic, Bytyqi, Sekidika, Cikalleshi

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