06 Eylül 2020, Pazar

BB ERZURUMSPOR

B.B. Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor'da çalışmalar sürüyor!
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

'e 1 yıl aranın ardından tekrar yükselen B.B. Erzurumspor'da çalışmaları tam gaz devam ediyor. Mavi-beyazlıların teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Tecrübeli çalıştırıcı gözetiminde olan futbolcular, Antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşularla başladı.


Isınma hareketleri tamamlanan futbolcular dayanıklılık ve kondisyon kazanımı için çalıştıktan sonra üçlü gruplara ayrılarak tek pas oyunu oynadı. Futbolcular son olarak ise çift kale maç oynayarak günün son antrenmanını tamamladı.
Antrenmanı kulübün Onursal Başkanı ve Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş beraber takip etti.
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