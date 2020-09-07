07 Eylül 2020, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Dadaş’a Ganalı sağ açık

Dadaş’a Ganalı sağ açık
BB ERZURUMSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2020

Kanatlara takviye arayışını sürdüren Erzurumspor, Norveç ekibi 'den Gilbert Koomson'un peşinde.

Kanatlara takviye arayışını sürdüren Erzurumspor, Norveç ekibi 'den Gilbert Koomson'un peşinde. Sözleşmesi bu sezon bitecek 25 yaşındaki Ganalı sağ açığın kulübüyle görüşmelerini sürdüren Dadaşlar, transferde önemli bir mesafe kat etti. Koomson, geçen sezon forma giydiği 18 maçta 8 gol attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
BB Erzurumspor'da çalışmalar sürüyor! BB Erzurumspor'da çalışmalar sürüyor!
Erzurumspor açıkladı! İşte yeni forvet Erzurumspor açıkladı! İşte yeni forvet
Dadaş'ta Mina sevinci Dadaş'ta Mina sevinci
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör