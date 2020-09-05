Erzurumspor Armando Sadiku ile anlaştı!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bonservisi elinde olan Arnavut futbolcu Armando Sadiku ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, kış turizmi açısından Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'daki kayak yarışlarından kesitlerin yer aldığı bir video ile duyurdu.
Açıklamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum'a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
İki yıllık anlaşma sağlanan Sadiku, kariyerinde son dönemde İspanya'da Malaga ve Levante formaları giymişti.
Armando Sadiku ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum'a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun!— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) September 4, 2020
🧿 🤜🤛 #Erzurumspor#BizimHikayemiz😉 https://t.co/UktaI48soD pic.twitter.com/5do06W9ZRP
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