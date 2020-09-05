05 Eylül 2020, Cumartesi

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor Armando Sadiku ile anlaştı!

Erzurumspor açıkladı! İşte yeni forvet
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bonservisi elinde olan Arnavut futbolcu ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, kış turizmi açısından Türkiye'nin önemli kentlerinden olan 'daki kayak yarışlarından kesitlerin yer aldığı bir video ile duyurdu.

Açıklamada, " ile prensipte anlaştık. Oyuncu milli takım maçlarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek Erzurum'a gelecek ve takımımıza katılacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İki yıllık anlaşma sağlanan Sadiku, kariyerinde son dönemde İspanya'da Malaga ve Levante formaları giymişti.

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