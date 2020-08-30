Erzurumspor'a corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) şoku yaşanıyor. Erzurumspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Erzurumspor kulübü resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Takımımızda Covid-10 belirtililerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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