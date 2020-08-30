30 Ağustos 2020, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'a corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif

Süper Lig ekibine Covid-19 şoku! Testler pozitif çıktı
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) şoku yaşanıyor. Erzurumspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

kulübü resmi hesaplarından yapılan açıklamada "Takımımızda Covid-10 belirtililerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmış, oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Petrus Boumal Erzurumspor'da haberin devamı

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