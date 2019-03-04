Dadaşın şakası yok
Mavi-beyazlılar, ikinci yarıda devlere galibiyet sevinci yaşatmadı. Dadaşlar, G.Saray’dan da bir puan aldı
Kümede kalma savaşı veren Erzurumspor, Süper Lig'in ikinci yarısında devlere galibiyet sevinci yaşatmadı. İlk yarıda oynanan 16. haftadaki Fenerbahçe maçından bir puanla ayrılan mavi-beyazlılar, ligin ikinci devresinde oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşmalarından sonra dün de Galatasaray sınavından beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara karşı öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamayan Dadaşlar, alt sıralardaki mücadele kadar zirve yarışına da kızıştırdı. Bu sezon sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde eden Mehmet Özdilek'in öğrencileri, deplasmanda ise henüz galibiyet sevinci yaşamadı. Potadan çıkma hesapları yapan Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında son dönemin flaş takımı Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
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