04 Mart 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Dadaşın şakası yok

Dadaşın şakası yok
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Mavi-beyazlılar, ikinci yarıda devlere galibiyet sevinci yaşatmadı. , G.Saray’dan da bir puan aldı

Kümede kalma savaşı veren Erzurumspor, 'in ikinci yarısında devlere galibiyet sevinci yaşatmadı. İlk yarıda oynanan 16. haftadaki Fenerbahçe maçından bir puanla ayrılan mavi-beyazlılar, ligin ikinci devresinde oynadığı , ve Başakşehir karşılaşmalarından sonra dün de sınavından beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara karşı öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamayan , alt sıralardaki mücadele kadar zirve yarışına da kızıştırdı. Bu sezon sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde eden 'in öğrencileri, deplasmanda ise henüz galibiyet sevinci yaşamadı. Potadan çıkma hesapları yapan Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında son dönemin flaş takımı Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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