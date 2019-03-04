04 Mart 2019, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi bitti

Erzurumspor'da Özdilek dönemi bitti
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör 'le yollarını ayırdı.

Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın 'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor Mehmet Özdilek döneminde Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a hiç yenilmedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
“3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz” “3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz”
Dadaşın şakası yok Dadaşın şakası yok
“3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz” “3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz”
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör