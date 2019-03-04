04 Mart 2019, Pazartesi
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Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi bitti
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.
Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Erzurumspor Mehmet Özdilek döneminde Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a hiç yenilmedi.
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