Petrus Boumal Erzurumspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Petrus Boumal, Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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