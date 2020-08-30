30 Ağustos 2020, Pazar

BB ERZURUMSPOR

Petrus Boumal Erzurumspor'da

Petrus Boumal Erzurumspor'da
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye , Kamerunlu futbolcu 'i transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, ", 'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



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