Golden Joystick 2023 kazananları belli oldu! İşte oyun dünyasında yılın en iyileri

Her yıl düzenlenen Golden Joystick etkinliğinin bu yılki kazananları belli oldu. 2023 yılının en iyi oyunu Baldur's Gate 3 seçilirken, bu yıla çıkan oyunlar damga vurdu. İşte yılın en iyi oyunu ve ödül kazanan yapımlar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 15:27