Oyuncuların ve oyunseverlerin merakla takip ettiği Golden Joystick Ödülleri, 41. yılını geride bıraktı. Birçok kategoride oyun, ödüllerle buluştu.
İşte 2023 Golden Joystick Ödülleri'nde sahiplerini bulan oyunlar:
GOLDEN JOYSTICK ÖDÜLLERİ 2023
En İyi Hikaye Anlatımı: Baldur's Gate 3
Yılın Stüdyosu: Larian Studios (Baldur's Gate 3)
En İyi Oyun Topluluğu: Baldur's Gate 3
En İyi Görsel Tasarım: Baldur's Gate 3
En İyi Yardımcı Oyuncu: Baldur's Gate 3 – Astarion: Neil Newborn
Hala Oynanıyor Ödülü: No Man's Sky
En İyi Oyun DLC-Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars
En İyi VR Oyunu: Horizon Call of the Mountain
En İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1
En İyi Ses: Final Fantasy XVI
En İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
En İyi İnternet Yayını Oyunu: VALORANT
En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2
Eleştirmenlere Göre En İyi Oyun: Alan Wake 2
En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVI
Yılın Nintendo Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın PC Oyunu: Starfield
Yılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4
En Çok Aranan Oyun: Final Fantasy 7 Rebirth
UGOTY (Yılın Oyunu): Baldur's Gate 3