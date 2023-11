Oyuncuların ve oyunseverlerin merakla takip ettiği Golden Joystick Ödülleri, 41. yılını geride bıraktı. Birçok kategoride oyun, ödüllerle buluştu.

İşte 2023 Golden Joystick Ödülleri'nde sahiplerini bulan oyunlar:

GOLDEN JOYSTICK ÖDÜLLERİ 2023

En İyi Hikaye Anlatımı: Baldur's Gate 3

Yılın Stüdyosu: Larian Studios (Baldur's Gate 3)

En İyi Oyun Topluluğu: Baldur's Gate 3

En İyi Görsel Tasarım: Baldur's Gate 3

En İyi Yardımcı Oyuncu: Baldur's Gate 3 – Astarion: Neil Newborn

Hala Oynanıyor Ödülü: No Man's Sky

En İyi Oyun DLC-Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars

En İyi VR Oyunu: Horizon Call of the Mountain

En İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1

En İyi Ses: Final Fantasy XVI

En İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

En İyi İnternet Yayını Oyunu: VALORANT

En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2

Eleştirmenlere Göre En İyi Oyun: Alan Wake 2

En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVI

Yılın Nintendo Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın PC Oyunu: Starfield

Yılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4

En Çok Aranan Oyun: Final Fantasy 7 Rebirth

UGOTY (Yılın Oyunu): Baldur's Gate 3