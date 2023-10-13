Oyun dünyasının ve teknoloji dünyalarının devi Microsoft; Call Of Duty, Diablo, World Of Warcraft ve Overwatch gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'la 68.7 milyar Dolar'a anlaşma sağlamıştı. ABD ve Avrupa'dan onay alınan anlaşma için İngiltere'nin de yeşil ışık yakması beklenirken, satın alma onaylandı.

Oyun dünyasının ve teknoloji dünyalarının devi Microsoft; geçtiğimiz yıl Ocak ayında Activision ile satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

68.7 milyar Dolar'da uzlaşma sağlanırken, ABD ve Avrupa bu satın almaya onay vermişti. Son olarak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) da yeşil ışık alınmasıyla birlikte belirli şartlar altında onay verildi.

Bu anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Microsoft, şimdiye kadarki en büyük satın alımını yapmış olacak. Aynı zamanda şirket, dünya çapında en büyük 3. oyun dağıtımcısı haline gelecek.