Activision Blizzard hissedarları, şirketin 68.7 milyar dolar karşılığında Microsoft tarafından satın alınmasını onayladı. Gerçekleştirilen özel oturumda hissedarların yüzde 98'inden fazlası satıştan yana oy kullandı.

Şirket oylamanın bağlayıcı olmayacağını ve çıkacak sonucun tavsiye niteliği taşıyacağını belirtse de, hissedarların çoğunluğu onay vermese satışın gerçekleşmemesi gibi bir tehlike söz konusuydu. Yönetim kurulu daha önce satışın şirketin ve hissedarlara maksimum fayda sağlayacağını belirtmiş ve tüm üyeleriyle satıştan yana oy vermişti.

Yine de, sürecin tamamlanmasının önündeki tüm engellerin kalkmadığını belirtmek gerekiyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) hâlihazırda anlaşmayı inceliyor. Komisyonun önümüzdeki dönemde detaylara yoğunlaşması bekleniyor. FTC'nin yakın zamanda Nvidia'nın Arm'ı satın almasını engellediğini ve Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satın almasına ilişkin davaları yeniden başlattığını belirtmekte fayda var.

Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın başka ülke ve kurumların da onayından geçmesi gerekiyor. İngiltere, Avrupa Birliği ve Çin'de anlaşma için inceleme süreçleri hâlâ devam ediyor. Taraflar sürecin tamamlanmasının 2023'ün haziran ayını bulabileceğini belirtiyor. Kısacası bu konunun kapanması için daha uzun süre beklemek gerekiyor.

