Forza serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5 bir rekora daha imza attı!
Microsoft'un Playground Games iş birliğiyle çıkarmış olduğu Forza Horizon 5, çıkış yaptığı günden bu yana oldukça fazla oyunseverin beğenisini kazandı. Başarı üstüne başarıya uzanan araba yarışı, bir rekora daha imza attı. İşte detaylar...
5 Kasım 2021 tarihinde oyuncularla buluşan ve Microsoft & Playground Games iş birliği ile piyasaya sürülen Forza Horizon 5, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Forza serisinin en iyi çıkış yapan oyunu olan Horizon 5, bir kez daha Xbox tarihine geçti.
TOPLAMDA 7 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI
İçinde bulunduğumuz "ay Xbox Series X|S, Xbox One ve PC oyuncularının beğenisine sunulan ve Microsoft'un en köklü serilerinden biri olan Forza, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Henüz piyasaya dahi sunulmamışken, erken erişimle 1 milyon oyuncuya erişen Forza Horizon 5, şimdi de Xbox tarihinin en çok oynanan oyunu olmayı başardı.
Yaklaşık 2 gün önce 6 milyon oyuncuya erişen Horizon 5, son gelen haberlere göre sadece 2 günde 1 milyon oyuncu daha kazanmayı başardı. Toplamda 7 milyon oyuncuya erişen Forza serisinin yeni oyunu, böylece yeni bir rekora daha imza atmış oldu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, Xbox One tarihinin en çok oynanan oyunu olmayı daha 10 gün dahi olmamışken başardı.
FORZA HORIZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
RAM: 8GB
Ekran Kartı: AMD RX 470 / Nvidia GTX 970
VRAM: 4GB
Sabit Disk: 110 GB
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
RAM: 16GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 590 / Nvidia GTX 1070
VRAM: 8GB
Sabit Disk: 110 GB
kalan karakter 1000
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