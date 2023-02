Sons Of The Forest çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sons Of The Forest fiyatı ne kadar? | İşte Sons Of The Forest sistem gereksinimleri

Oyunseverler, Endnight Games'in geliştirip Newnight'ın yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest'ın ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediyordu. Peki; Sons of the Forest çıktı mı? Sons of the Forest ne zaman çıkacak? Sons of the Forest'ın Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 21:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023- 22:29