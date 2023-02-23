Sons Of The Forest çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sons Of The Forest fiyatı ne kadar? | İşte Sons Of The Forest sistem gereksinimleri

Oyunseverler, Endnight Games'in geliştirip Newnight'ın yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest'ın ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediyordu. Peki; Sons of the Forest çıktı mı? Sons of the Forest ne zaman çıkacak? Sons of the Forest'ın Türkiye fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

Oyunseverler büyük bir heyecanla Sons Of The Forest oyunun çıkmasını bekliyorlar.

SONS OF THE FOREST NE ZAMAN ÇIKACAK?

Endnight Games, serinin ilk oyunu The Forest'ın oldukça ilgi görmesinin ardından devam ikinci oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sons Of The Forest, 23 Şubat'ta, yani bugün piyasaya sürüldü.

SONS OF THE FOREST KAÇ TL?

Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülecek olan Sons of the Forest'ın fiyatı henüz belli değil. Fakat, geliştirici stüdyo Endnight Games, 31 Ağustos 2022'de oyunun 30 dolar fiyat ile piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Güncel dolar kuru (1$ = 18.87?) dikkate alındığında bu rakam 566 TL'ye karşılık geliyordu. Ancak, steam'in bölgesel fiyatlandırması sonrası oyunun yalnızca 280 TL'ye satılması oyunseverleri mutlu etti.

MİNİMUM:

* 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

* İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

* İşlemci: INTEL CORE I5-8400 / AMD RYZEN 3 3300X

* Bellek: 12 GB RAM

* Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 570 4GB

* DirectX: Sürüm 11

* Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

* 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

* İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

* İşlemci: INTEL CORE I7-8700K / AMD RYZEN 5 3600X

* Bellek: 16 GB RAM

* Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

* DirectX: Sürüm 11

* Depolama: 20 GB kullanılabilir alan