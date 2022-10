Need For Speed serisinin yeni oyunu Need For Speed: Unbound özelleştirme videosu yayınlandı!

Popüler yarış oyunu Need For Speed, seriye yeni bir soluk katacak yeni oyununu duyurmuştu. Need For Speed: Unbound ismiyle duyurulan bu oyun için dikkat çeken bir video yayınlandı. İşte Need For Speed: Unbound oyunu için yayınlanan özelleştirme videosu...

Popüler yarış oyunu Need For Speed, seriye yeni bir soluk katacak yeni oyununu duyurmuştu. Need For Speed: Unbound ismiyle duyurulan bu oyun için dikkat çeken bir video yayınlandı.

Need For Speed: Unbound görsel açıdan özellikle renkli efektlerin ön plana çıktığı bir oyun olacak. Araçların çıkardığı dumanlardan tutun da bir rampadan uçtuğunuzda bile grafiti tarzı farklı görsel efektler ile karNeed For Speedşılaşacaksınız. İşte "Dünya Sizin Tuvalinizdir" ismi ile yayınlanan yeni özelleştirme videosunda tüm bu efektleri kendi tercihlerimize göre değiştirebileceğimize vurgu yapılmış. Yani aracınızın lastiklerinden çıkan dumanın rengini, ya da rakibe çarptığınızda ortaya çıkan efektin tarzını değiştirmenize olanak sağlanacak.

İŞTE PAYLAŞILAN VİDEO