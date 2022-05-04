Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends Mobile oyununun çıkış tarihi belli oldu!

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve oldukça başarılı olan popüler Battle Royale oyunu Apex Legends Mobile'ın çıkış tarihi belli oldu. PC ve konsol platformlarında elde ettiği başarıların ardından mobil cihazlara da çıkmaya hazırlanan yapımla ilgili beklenen haber de geldi.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Battle Royale konseptli Apex Legends Mobile için geri sayım başladı. 2019'da piyasaya sürülen, PC ve konsol platformlarında elde ettiği başarıların ardından mobil cihazlara da çıkmaya hazırlanan yapımla ilgili beklenen haber geldi.

APEX LEGENDS MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apex Legends Mobile, uzunca bir süre kapalı beta testleriyle sınırlı sayıda kullanıcı özelinde test edildi. Hatta şubat ayında Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'daki Android ve iOS cihazlar için sınırlı bölgesel lansmanını gerçekleştiren oyun, daha sonra ön kayıt sürecine açıldı.

Ön kayıt süreci devam ederken, bir süre önce Apex Legends Mobile için beklenen haber geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada oyunun bu ayın sonunda küresel lansmanını gerçekleştireceği duyuruldu. Gönderide şu ifadeler kullanıldı;

Efsaneler oyunu değiştirir. Ama sensiz yapamazlar. Ön kayıt yaptırın ve bize katılmaya hazır olun… bu ayın sonunda!

Apex Legends Mobile, Android ve iOS platformları için çıkacak ve sırasıyla 3 GB ve 2 GB RAM gereksinimi bulunacak. Ayrıca PC versiyonundaki gibi en fazla üç oyuncudan oluşan takımlar oluşturma ve bir maçta toplam 60 oyuncu kapasitesi imkanı bulunacak.

Son dönemde oyun sektöründe Battle Royale konseptli oyunların sayısında ciddi bir artış yaşandı. EA'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve oyunseverlerden olumlu geri dönüşler almayı başaran Apex Legends'in mobil sürümü oyuncuların beğenisini kazanacak mı ilerleyen dönemlerde göreceğiz.