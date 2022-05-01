Blizzard'ın köklü oyunlarından Diablo serisini mobil platformlara taşıyacak olan Diablo Immortal, oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde PC sürümünün duyurusunun da yapıldığı oyunun sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

Uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve duyurulduğu dönem yaşanan tartışmaları zamanla sindirmeyi başaran Diablo Immortal için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İlk etapta sadece mobil platformlar için duyurulan yapım, geçtiğimiz günlerde PC sürümünün duyurusu ile bu platformu kullanan oyuncuları sevindirmişti. Aradan çok fazla geçmeden Diablo Immortal sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

DIABLO IMMORTAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Sanctuary'nin kaderini ellerinde tutan oyuncular, altı meşhur Diablo sınıfından (Barbar, Şövalye, İblis Avcısı, Keşiş, Ölüm Büyücüsü ve Büyücü) birini seçerek sekiz eşsiz bölgeye ve büyük Westmarch şehrine doğru bir yolculuğa çıkacaklar.

Serinin önde gelen ismi Deckard Cain de dahil yeni ve eski Diablo karakterleri arasına katılarak Diablo II ve Diablo III olayları arasında geçen yepyeni bir destansı hikâyede yozlaşmış Dünyataşı'nın parçalarını, onları kendi kötü planları uğrunda kullanmak isteyen cehennem ordularından önce toplamak için kapsamlı bir göreve atılacaklar.

2 Haziran tarihinde mobil sürümü çıkacak olan oyun aynı tarihte PC platformunda ise açık betaya geçecek. Beta kayıtları başlayan yapımın sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

SİSTEMİM KALDIRIR MI?

Blizzard tarafından yapılan açıklama ile yapımın ihtiyacı olan özellikler belli oldu. Her yapımda olduğu gibi, Diablo Immortal'da da yapımı çalıştırmak için gerekli olan sistem gereksinimleri bulunuyor. Oyun bilgisayarınızda çalışıp çalışmayacağını görmek için aşağıdaki açıklanan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i3 / AMD FX 8100

Ekran kartı: NVidia GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 / Intel HD Graphics 530

Ram: 4 GB ram

Çözünürlük: minimum 1920 x 1080

İnternet: İnternet bağlantısı gereklidir

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5

Ekran kartı: NVidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon RX 470

Ram: 8 GB ram

Çözünürlük: minimum 1920 x 1080

İnternet: İnternet bağlantısı gereklidir