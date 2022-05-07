Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan Half-Life serisinin iptal edilen oyunundan yeni görüntüler ortaya çıktı. Ünlü oyun belgeselcisi NoClip, 2020 yılının mayıs ayında Arkane'in iptal edilen Half-Life oyunu Ravenholm için yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Ünlü oyun belgeselcisi NoClip 2020 yılının mayıs ayında Arkane'in iptal edilen Half-Life oyunu Ravenholm'u yeni belgeseline konu etmişti. NoClip şimdi de aynı oyundan farklı bir video yayınlayarak yaklaşık bir saatlik oynanış görüntüsü paylaştı.

Ravenholm, Dishonored ve Prey gibi efsanelerle tanıdığımız Arkane'in geliştirmekte olduğu bir Half-Life 2 oyunuydu. Arkane 2007 yılında oyunun prototip versiyonlarını Valve ile paylaşmış ama Valve bu projeyi hayata geçirmeye sıcak bakmayınca Ravenholm iptal olmuştu.

Paylaşılan video da zamanında Arkane'in hazırladığı prototip bölümleri içeriyor. Oynanış mekanikleri, düşmanlar, silahlar elbette oyunun son versiyonunda olacakların çok gerisinde ama yine de Arkane'in aklındaki vizyonu görmek açısından faydalı bir video.

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