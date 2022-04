PlayStation'ın abonelik sistemi PS Plus yenilendi! İşte Game Pass rakibi yeni sistemin Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi...

Sony'den PlayStation kullanıcılarını heyecanlandıran bir haber gelmişti. Kullanıcıların aylık belli bir miktar ödeyerek abone olduğu ve içerisinde yüzlerce oyunun bulunduğu dev bir kütüphaneye eriştiği yeni PS Plus sistemi resmen duyuruldu. Yeni sistemin Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Ülkemizde özellikle konsol oyunlarının 1000 lira seviyelerini gördüğü ve hatta aştığı bu dönemde birçok oyuncu, konsol aldıktan sonraki süreci düşünerek satın alma işleminden vazgeçiyor. Ancak son yıllarda abonelik sisteminin hızla yayıldığı oyun dünyasında, GeForce Now gibi bulut oyun servislerin yanı sıra konsol üreticileri içeriğin her ay değiştiği kendi abonelik hizmetlerini oyunculara sunuyor. Bu kapsamda PS Plus güncellendi ve üç farklı abonelik planı sunan yeni sistemin Türkiye fiyatı belli oldu.

PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerini bir araya getirerek, yine PlayStation Plus adıyla tek çatıda birleştiren Sony, Game Pass rakibi bir hizmeti kullanıcılara sağlamış oldu. Yenilenen PS Plus'ın ülkemizde kullanıma sunulacağı tarihte belli oldu. Avrupa ile aynı anda 22 Haziran'da aktif olacak.

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

En uygun fiyatlı paket olan PlayStation Plus Essential her ay iki ücretsiz oyun, özel indirimler ve kaydedilmiş oyunlar için bulut depolama, çoklu oyuncu modları gibi avantajları ile bugüne kadarki PS Plus abonelikleri ile neredeyse aynı. Bu paket için aylık 40 TL, yıllık bazda ise 240 TL ödemeniz gerekiyor.

PS Plus Essential: 40 TL / 1 ay – 100 TL / 3 ay – 240 TL / 12 ay

PS Plus Extra: 60 TL / 1 ay – 165 TL / 3 ay – 400 TL / 12 ay

PS Plus Deluxe: 70 TL / 1 ay, 190 TL / 3 ay, 460 TL / 12 ay

PlayStation Plus Extra paketi, Essential'da yer alan tüm özelliklerin yanı sıra, 400'e yakın yapımın yer aldığı oyun kataloğuna erişme şansı sunuyor. Bu sayede aylık 60 TL, yıllık bazda ise 400 TL vererek PlayStation 4 ve 5 için geliştirilen yüzlerce oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz.

Aylık 70 TL, yıllık ise 460 TL abonelik ücreti ile en pahalı seçecek olan PlayStation Plus Deluxe paketi, Essential ve Extra'daki tüm özelliklerin yanı sıra, 340'a yakın ek oyun sunuyor. Satın almadan önce oyunları deneme imkanı olan bu paket, eski konsollar için geliştirilen oyunlara da erişme imkanı sağlıyor. Sony'nin bulut oyun hizmeti sunduğu pazarlarda, bulut üzerinden PS3 oyunları oynanabiliyor.