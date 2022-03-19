Respawn Entertainment'in başarılı oyunu Apex Legends, konsol ve PC'nin ardından şimdi de mobil platforma geliyor. Uzun süredir geliştirilen oyun içinAndroid kullanıcılarına sevindiren bir haber geldi. Oyunun Google Play Store‘da ön kayıt sürecine açıldı.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Battle Royale konseptli Apex Legends Mobile için geri sayım başladı. 2019'da piyasaya sürülen, PC ve konsol platformlarında elde ettiği başarıların ardından mobil cihazlara da çıkmaya hazırlanan yapımla ilgili beklenen haber geldi.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Apex Legends Mobile, uzun bir süredir kapalı beta testleri ile sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilmişti. Hatta geçtiğimiz ay sınırlı bölgesel lansmanını gerçekleştiren yapım; Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'daki Android ve iOS cihazlar için süreli şekilde çıkış yapmıştı.

Mobil oyun, geçtiğimiz saatlerde Android kullanıcıları için Google Play Store'da ön kayıt sürecine açıldı. Ön kaydını yapan Android kullanıcıları, yapımın ülkelerinde çıkış yapması halinde oynamaya başlayacak. iOS tarafında ise işler biraz daha ağır ilerliyor. Zira beta testlerinde de ilk etapta Android, ardından iOS şeklinde bir yol izlenmişti.

Yukarıda belirttiğimiz üzere geçtiğimiz ayın başlarında gerçekleşen sınırlı bölgesel lansmanı kapsamında belirli ülkeler Apex Legends Mobile'ı süreli de olsa deneyimlemeye başladı. Oyunun genel çıkış tarihi ise henüz belli değil. Ancak iddialara göre yaz sonuna doğru eylül ya da ekim aylarında oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Son dönemde oyun sektöründe Battle Royale konseptli oyunların sayısında ciddi bir artış yaşandı. EA'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve oyunseverlerden olumlu geri dönüşler almayı başaran Apex Legends'in mobil sürümü oyuncuların beğenisini kazanacak mı ilerleyen dönemlerde göreceğiz.