Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde heyecan devam ediyor. VFŞL Kış Mevsimi 8. hafta 2. gün karşılaşmasında Galatasaray Esports ile Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi. Maçı 15-9'luk skorla Galatasaray Esports kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray Esports, ligdeki 11. galibiyetini alırken, Beşiktaş Esports ise 12. yenilgisini aldı.
MAÇIN ADAMI FOCUS
Galatasaray Esports'un nişancısı Focus, Zeri şampiyonuyla gösterdiği performansla maçın adamı olmayı başardı. İşte Focus'un istatikstikleri;
MAÇ SONU EKRANI İSE ŞU ŞEKİLDE