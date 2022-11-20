Dünyada oyunseverlerin en çok tercih ettiği konsollardan biri olan PlayStation'un sahibi Sony, Ekim ayında en çok indirilen oyun listesini açıkladı.
PlayStation 5'te Ekim ayında en çok Call of Duty: Modern Warfare 2 indirilirken, ikinci sırada FIFA 2023 ve 3. sırada ise Gotham Knights yer aldı.
İşte PlayStation 5'te Ekim ayında en çok indirilen oyunlar:
1- Call of Duty: Modern Warfare 2
2- FIFA 23
3- Gotham Knights
4- Grand Theft Auto V
5- Cyberpunk 2077
6- NBA 2K23
7- A Plague Tale: Requiem
8- Medieval Dynasty
9- Resident Evil 3
10- Mount & Blade II: Bannerlord
11- NHL 23
12- F1 22
13- Stray
14- PGA TOUR 2K23
15- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
16- Resident Evil 2
17- Assassin's Creed Valhalla
18- Star Wars Jedi: Fallen Order
19- Disney Dreamlight Valley
20- It Takes Two
PS 4'TE ZİRVEDE FIFA 2023 VAR
PlayStation 4'te Ekim ayında PS5'e göre zirvede FIFA 2023 yer aldı. Call of Duty: Modern Warfare 2 ikinci sırada ve Minecraft ise 3. sırada kendine yer buldu.
1- FIFA 23
2- Call of Duty: Modern Warfare 2
3- Minecraft
4- Grand Theft Auto V
5- Red Dead Redemption 2
6- Need for Speed Heat
7- NBA 2K23
8- Call of Duty: Modern Warfare
9- EA Sports UFC 4
10- F1 22
11- Tekken 7
12- Need for Speed Payback
13- Need for Speed Hot Pursuit Remastered
14- The Crew 2
15- Gang Beasts
16- DRAGON BALL: THE BREAKERS
17- Marvel's Spider-Man
18- The Witcher 3: Wild Hunt
19- The Forest
20- Assassin's Creed Odyssey
PS VR'DA JOB SIMULATOR ZİRVEDE YER ALDI
PlayStation VR'da Ekim ayında zirvede Job Simulator yer aldı. Beat Saber ikinci sırada ve SUPERHOT VR listede 3. sırada yer buldu.
1- Job Simulator
2- Beat Saber
3- SUPERHOT VR
4- Sniper Elite VR
5- Creed: Rise to Glory
6- The Exorcist: Legion VR
7- The Walking Dead: Saints & Sinners
8- Rick and Morty: Virtual Rick-ality
9- Batman: Arkham VR
10- The Walking Dead Onslaught