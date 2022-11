Dünyada oyunseverlerin en çok tercih ettiği konsollardan biri olan PlayStation'un sahibi Sony, Ekim ayında en çok indirilen oyun listesini açıkladı.

PlayStation 5'te Ekim ayında en çok Call of Duty: Modern Warfare 2 indirilirken, ikinci sırada FIFA 2023 ve 3. sırada ise Gotham Knights yer aldı.

İşte PlayStation 5'te Ekim ayında en çok indirilen oyunlar:

1- Call of Duty: Modern Warfare 2

2- FIFA 23

3- Gotham Knights

4- Grand Theft Auto V

5- Cyberpunk 2077

6- NBA 2K23

7- A Plague Tale: Requiem

8- Medieval Dynasty

9- Resident Evil 3

10- Mount & Blade II: Bannerlord

11- NHL 23

12- F1 22

13- Stray

14- PGA TOUR 2K23

15- Tom Clancy's Rainbow Six Siege

16- Resident Evil 2

17- Assassin's Creed Valhalla

18- Star Wars Jedi: Fallen Order

19- Disney Dreamlight Valley

20- It Takes Two

PS 4'TE ZİRVEDE FIFA 2023 VAR

PlayStation 4'te Ekim ayında PS5'e göre zirvede FIFA 2023 yer aldı. Call of Duty: Modern Warfare 2 ikinci sırada ve Minecraft ise 3. sırada kendine yer buldu.

1- FIFA 23

2- Call of Duty: Modern Warfare 2

3- Minecraft

4- Grand Theft Auto V

5- Red Dead Redemption 2

6- Need for Speed Heat

7- NBA 2K23

8- Call of Duty: Modern Warfare

9- EA Sports UFC 4

10- F1 22

11- Tekken 7

12- Need for Speed Payback

13- Need for Speed Hot Pursuit Remastered

14- The Crew 2

15- Gang Beasts

16- DRAGON BALL: THE BREAKERS

17- Marvel's Spider-Man

18- The Witcher 3: Wild Hunt

19- The Forest

20- Assassin's Creed Odyssey

PS VR'DA JOB SIMULATOR ZİRVEDE YER ALDI

PlayStation VR'da Ekim ayında zirvede Job Simulator yer aldı. Beat Saber ikinci sırada ve SUPERHOT VR listede 3. sırada yer buldu.

1- Job Simulator

2- Beat Saber

3- SUPERHOT VR

4- Sniper Elite VR

5- Creed: Rise to Glory

6- The Exorcist: Legion VR

7- The Walking Dead: Saints & Sinners

8- Rick and Morty: Virtual Rick-ality

9- Batman: Arkham VR

10- The Walking Dead Onslaught