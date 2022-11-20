Sony Ekim ayında PlayStation'da en çok indirilen oyunları açıkladı!

Dünyada oyunseverlerin en çok tercih ettiği konsollardan biri olan PlayStation'un sahibi Sony, Ekim ayınca en çok indirilen oyun listesini açıkladı. Yapılan duyuruya göre ilk 3'te sırasıyla Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 2023 ve Gotham Knights yer aldı. İşte detaylar...

Dünyada oyunseverlerin en çok tercih ettiği konsollardan biri olan PlayStation'un sahibi Sony, Ekim ayında en çok indirilen oyun listesini açıkladı.

PlayStation 5'te Ekim ayında en çok Call of Duty: Modern Warfare 2 indirilirken, ikinci sırada FIFA 2023 ve 3. sırada ise Gotham Knights yer aldı.

İşte PlayStation 5'te Ekim ayında en çok indirilen oyunlar:

1- Call of Duty: Modern Warfare 2

2- FIFA 23

3- Gotham Knights

4- Grand Theft Auto V

5- Cyberpunk 2077

6- NBA 2K23

7- A Plague Tale: Requiem

8- Medieval Dynasty

9- Resident Evil 3

10- Mount & Blade II: Bannerlord

11- NHL 23

12- F1 22

13- Stray

14- PGA TOUR 2K23

15- Tom Clancy's Rainbow Six Siege

16- Resident Evil 2

17- Assassin's Creed Valhalla

18- Star Wars Jedi: Fallen Order

19- Disney Dreamlight Valley

20- It Takes Two

PS 4'TE ZİRVEDE FIFA 2023 VAR

PlayStation 4'te Ekim ayında PS5'e göre zirvede FIFA 2023 yer aldı. Call of Duty: Modern Warfare 2 ikinci sırada ve Minecraft ise 3. sırada kendine yer buldu.

1- FIFA 23

2- Call of Duty: Modern Warfare 2

3- Minecraft

4- Grand Theft Auto V

5- Red Dead Redemption 2

6- Need for Speed Heat

7- NBA 2K23

8- Call of Duty: Modern Warfare

9- EA Sports UFC 4

10- F1 22

11- Tekken 7

12- Need for Speed Payback

13- Need for Speed Hot Pursuit Remastered

14- The Crew 2

15- Gang Beasts

16- DRAGON BALL: THE BREAKERS

17- Marvel's Spider-Man

18- The Witcher 3: Wild Hunt

19- The Forest

20- Assassin's Creed Odyssey

PS VR'DA JOB SIMULATOR ZİRVEDE YER ALDI

PlayStation VR'da Ekim ayında zirvede Job Simulator yer aldı. Beat Saber ikinci sırada ve SUPERHOT VR listede 3. sırada yer buldu.

1- Job Simulator

2- Beat Saber

3- SUPERHOT VR

4- Sniper Elite VR

5- Creed: Rise to Glory

6- The Exorcist: Legion VR

7- The Walking Dead: Saints & Sinners

8- Rick and Morty: Virtual Rick-ality

9- Batman: Arkham VR

10- The Walking Dead Onslaught