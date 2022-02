Diablo Immortal duyurusu üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen hala net bir çıkış tarihine sahip değil. Uzun süredir geliştirilen oyunun geçtiğimiz yıl beta aşamaları da yapılmıştı. Anlaşılan firma bu beta süreçlerinden iyi geri bildirimler almış. Blizzard yaptığı açıklama ile oyunun beta dönüşleri hakkında bilgi verdiği gibi oyunun son durumunu da paylaştı. Yapılan açıklama şu şekilde;

BLIZZARD: DIABLO IMMORTAL'A ÇOK AZ BİR SÜRE KALDI

Diablo II: Resurrected ile seriye yeniden ivme kazandıran Blizzard, Oyun serisinin başarısını mobil oyun cephesine de taşımak istiyor. Bir yıla yakın süredir kapalı beta test sürecinde olan Diablo Immortal, yeni birçok güncelleme ve geliştirme ile oyuncuların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Test sürecinde oyunda PvP ve PvE oyun modları, sosyalleşme ve grup oyunları, savaş bileti, oyun içi satın alma öğeleri, kontrolcü desteği, set öğeleri gibi birçok alanda geliştirmeler yapılırken Cycle of Strife oyun modu ve Paragon Dünyası sisteminde de birçok yeniden yapılanma ve iyileştirme yapıldı. Ayrıca oyuna yeni Necromancer sınıfı da eklendi. Kapalı beta sürecine dair oyun geliştiricilerinin paylaştığı detayları şu şekilde;

Sosyalleşme ve Grup Oyunları İyileştirmeler

Oyuncular test sürecinde, grup olarak savaşıldığında daha fazla ödül veren meydan okumalar için başka oyuncuların sosyalleşmeden çok sadece daha fazla ödül kazanabilmek için gruplaştığını ve sonrasında grupların hemen dağıldığını dile getirdi. Geliştiriciler de tekli ve grup meydan okumaların ödüllerini daha dengeli hale getirerek bu sorunun önüne geçmeyi ve oyuncuların ister tek başına isterlerse grup olarak oynarken eşit derecede keyif almalarını hedefliyor.

Baskın Geliştirmeleri

Oyun direktörü Wyatt Cheng, test sürecine katılan oyuncuların devasa 8 oyunculu "Helliquary" baskın modunu çok beğendiğini belirtti. Modun içindeki bölüm sonu canavarlarının zorluk dereceleri dengelenirken, her ay yeni bir canavar da oyuna eklenecek. Her bölüm sonu canavarı için birden fazla zorluk derecesi olacak, böylece her seviyeden oyuncu takım arkadaşlarıyla birlikte bu özel modun tadını çıkarabilecek. Ayrıca sistemsel olarak daha dengeli gruplandırma, maç eşleşmesi ve oyun modu kontrol mekanizmalarında ve görsellerinde de iyileştirmeler yapılacak.

Savaş Bileti ve Oyun İçi Satın Alma İyileştirmeleri

Oyunun ana amacının her zaman iblisleri yok ederek ekipman kazanmak ve bu ekipmanların eşit şekilde her oyuncu için erişilebilir olmasını sağlamak olduğunu belirten Wyatt Cheng, satın alınabilen oyun içi öğelerin ve savaş biletindeki içeriklerin oyuncular arasında eşit olmayan bir rekabet yaratmaması adına birçok öğenin güncelleneceğini belirtti. Oyuncular, savaş bileti içerikleri ve oyun içi fiyatlardan memnun kalırken, bazı öğelerin sunduğu değerler ve yararlar da iyileştirilecek. Geliştirici ekip ayrıca, efsanevi mücevherlerin oyuncuları birden fazla sınıftaki karakterleri yerine tek bir sınıfa odaklanarak oynamaya teşvik ettiğini fark etti ve bu öğeler üzerinde de güncelleme yaparak oyuncuların istedikleri sınıf ile eşit derecede keyif alarak oynamasını sağlamayı hedefliyor.

Kontrolcü Desteği Güncellemesi

Oyuncuların dokunmatik ekran haricinde kontrolcü ile de oyunu oynama taleplerini dinleyen ekip, test sürecinde birçok farklı kontrol cihazı desteğini oyuna ekledi ve eklemeye de devam ediyor. Oyun, başlarken telefona takılı olan kontrol cihazını direkt olarak tanıyacak ve sorunsuz şekilde oynama imkânı sunacak.

Savaş Grubu Geliştirmeleri

Geliştiriciler benzer tarzda oynayan farklı grupların birbirlerini bulabilmesi ve etkileşimde olabilmesi için "Savaş Grubu (Warband)" sistemini geliştirdi. Wyatt Cheng, yapılan geliştirmelerle bu grupların 8 oyuncuya kadar destekleyeceğini ve Helliquary modu ya da zindan baskınlarında kazanılan ödüllerin de daha zengin olacağını belirtti.

Set Öğeleri Geliştirmeleri

Kıdemli Sistem Tasarımcısı Kris Zierhut ise oyunun sistemine ve oynanışa dair yapılan birçok geliştirmeyi paylaştı. Kapalı beta sürecinde, ikincil teçhizat yuvalarını set eşyaları ile doldurmayı sağlayan yeni bir oyun sonu teçhizat sistemi uyguladıklarını belirten Zierhut, bir özel sete ait yeteri kadar teçhizat giyildiğinde karakterlerin ekstra güçlendirmeler kazanabileceğini belirtti. Zierhut, oyuncuların oynanış tarzlarına göre özel setleri toplamak istediklerinin farkında olduklarını ve oyuna birçok tarzda yeni ve özel set ekipmanlarını ekleyeceklerini de belirtti.

Cycle of Strife Oyun Modu ve Paragon Dünyası Sistem Geliştirmeleri

Kris Zierhut oyun içindeki sosyalleşmeyi artırmak ve seviye farklarından dolayı yaşanan sıkıntıları da çözmek için birçok geliştirme ve değişiklik yaptıklarını aktardı. Oyunun sevilen içeriklerinden biri olan Cycle of Strife oyun modunun yapısı tamamen değiştirildi. Mod yapısı bundan böyle karanlık evler ve ölümsüzler arasında bir kapışma olmak yerine birbirleri ile mücadele eden klanlar arasındaki çarpışmaya dayalı olacak. Hem oynanış sürecini hem de klan üyeleri arasındaki sosyalleşmeyi artırmayı hedefleyen bu oyun modunda bir klan oluşturulduktan sonra bütün üyeleri gölgelere katılmış olacak. Eğer bir oyuncunun karanlık klanı, diğer klanları yener ve ölümsüzleri de alt etmeyi başarırsa o klan "Ölümsüz Klan" olacak ve 2 farklı karanlık klanı "Ölümsüz Müttefik Klanlar" olarak yanlarına alabilecekler.

Zierhut ayrıca oyunda çok fazla vakit geçirerek yüksek seviyelere ulaşan oyuncular ile düşük seviye oyuncuların deneyimlerinin eşitlenmesi için yeni bir "yakalama" sistemini hayata geçirdiklerini aktardı. Oyuncular, maksimum seviyeye ulaştığında, ganimetini geliştiren, Paragon ağaçları boyunca ilerlemeye izin veren, karakteri daha güçlü kılan ve özelleştirilmiş bir hale getiren Paragon seviyeleri kazanmaya başlayacaklar. Her sunucu, her gün iki seviye yükselen bir Paragon seviyesine sahip olacak. Bir oyuncunun seviyesi, bu Paragon seviyesinin altındaysa, daha fazla deneyim puanı kazanacak. Ancak oyuncu Paragon seviyesinin dört seviyeden fazla üstündeyse daha az deneyim puanı kazanacak. Böylece oyuncuların ilerlemeleri eşitlenmiş olacak. Ayrıca daha yüksek seviyeli oyuncuların, ekipmanlarını geliştirmek için daha fazla materyal toplaması gerekecek. Düşük seviyeli oyuncular ise daha az materyal ile daha hızlı gelişim gösterebilecekler. Böylece takım arkadaşları, karakter seviyelerinden dolayı oyunda ayrılmak zorunda kalmayacak ve eşit şekilde oyundan keyif alabilecekler.

Kapalı beta test sürecine katılan tüm oyunculara geri dönüşleri ve önerileri için teşekkür eden geliştirici ekip, oyunun çıkış tarihine kadar ve sonrası için de birçok güncelleme ve geliştirme üzerinde çalıştıklarını belirtti.