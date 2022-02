Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) ve Hobbit serilerinin film ve oyun haklarını elinde bulunduran The Saul Zaentz Company'nin bu haklarını açık arttırmayla satışa çıkaracağı duyuruldu. Satışın gerçekleşmesi sonucu şirketin kasasına yaklaşık 2 milyar Dolar'ın girmesi bekleniyor. İşte detaylar...

John Ronald Reuel Tolkien'in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) ve Hobbit serilerinin film ve video oyunlarının telif hakları satışa çıkarıldı.

Film ve oyun haklarını elinde bulunduran şirket The Saul Zaentz Company; oyun, film, mağazacılık, canlı etkinlik ve tema parkı haklarını açık artırmayla satacağını açıkladı.

Şirket tarafından satışa sunulacak haklar arasında sekiz bölümden fazla dizi yayımlama, canlı etkinlikler, satılık eşyalar ve Tolkien'in henüz bitirilmeyen The Silmarillion ve The Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth yazımlarının hakları da bulunuyor.

AMAZON 250 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

The Lord of The Rings: The Ring of Power dizisini yayınlamak için Amazon, 250 milyon Dolar ödeme yaptı. Satın alım sonrası Amazon'un dizinin tüm haklarını satın alması bekleniyor. Dizinin Eylül 2022'de piyasaya çıkması planlanıyor.