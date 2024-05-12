SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 12 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 12 Mayıs Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Mayıs Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
12 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 12 Mayıs Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
4 - 9 - 24 - 41 - 44 - 55
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