Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka Oba Stadyumu'nda oynanacak ve maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Beşiktaş'ta kritik müsabaka öncesinde 8 eksik bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te Connect'te canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK BİTMİYOR

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Hassan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Worrall, Masuaku, Salih, Necip, Gedson, Muleka, Muçi, Cenk