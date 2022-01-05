2021 Steam Ödülleri sahibini buldu! Yılın oyunu Resident Evil Village seçildi
Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun platformlarından Steam, 2021 yılının 'en'lerini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda başlayan anket sona erdi ve yılın en iyi oyunu Resident Evil Village oldu. İşte 10 farklı kategoride 2021 yılının 'en'leri...
Günümüzün en büyük oyun ve oyuncu platformu olan Steam, 2021 yılının 'en'lerini duyurdu. Yılın en iyi oyunu Resident Evil Village olurken, 10 farklı kategoride ödüller verildi.
İŞTE STEAM ÖDÜLLERİ 2021'İN TÜM KAZANANLARI:
Yılın oyunu: Resident Evil Village
Yılın VR oyunu: Cooking Simulator VR
Aşk ile devam ettirilen: Terraria
Arkadaşlarla daha zevkli: It Takes Two
Üstün görsel stil: Forza Horizon 5
En yenilikçi oynanış: Deathloop
Kötü olduğunuz en iyi oyun: NİOH 2
En iyi oyun müziği: Marvel's Guardians of the Galaxy
Zengin hikayeye sahip üstün oyun: Cyberpunk 2077
Arkanıza yaslanın ve rahatlayın: Farming Simulator 22
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