05 Ocak 2022, Çarşamba

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Amazon Prime Gaming 1.024 TL değerinde 9 oyunu ücretsiz yaptı!

Prime Gaming’te 9 oyun ücretsiz oldu!
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Amazon Prime Gaming, abonelerine özel her ay ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirketin son olarak 1.024 TL değerinde 9 oyunu ücretsiz yaptı. İşte o liste...

Geçtiğimiz günlerde Amazon Prime Gaming'in 316 TL değerinde olan 5 oyunu oyunseverlere vereceği iddiası ortaya atılmıştı. Fakat bu iddianın gerçek olmadığı anlaşılırken, Prime Gaming'ten oyunculara daha büyük bir müjde geldi.

Her ay abonelerine özel ücretsiz oyun ve oyun içi ekipman veren Amazon, toplam değeri 1.024 TL olan 9 oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte o oyunların listesi...

İŞTE AMAZON PRIME GAMING'E OCAK AYINDA EKLENEN OYUNLAR

Total War: WARHAMMER: 345 TL
STAR WARS Jedi: Fallen Order: 279,99 TL
Two Point Hospital: 125 TL
WRC 7 FIA World Rally Championship: 99 TL
World War Z: Aftermath: 61 TL
Abandon Ship: 40 TL
Paper Beast – Folded Edition: 27 TL
In Other Waters: 25 TL
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered: 18 TL

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