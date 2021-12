Uncharted Legacy Of Thieves Collection oyununun fiyatı belli oldu!

PlayStation'ın popüler oyun serisi Uncharted oyununun Uncharted Legacy Of Thieves Collection paketi heyecanla bekleniyor. PlayStation Store'da oyunun ön siparişi açıldı ve fiyatı belli oldu. Öte yandan PC sürümünün çıkış tarihi şu an için belirsiz. işte detaylar...

Sony, Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın 28 Ocak'ta PS5 için çıkış yapacağını duyurdu. Şirket, ayrıca grafik seçenekleri, oyunun fiyatı ve yeni sürüme yükseltme yolları gibi bilgiler verdi. Oyunun DualSense kontrolcüsünün özel yeteneklerini kullanacağını da belirten Sony, şu an için PC sürümünün çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi.

Uncharted Legacy Of Thieves, üç grafik moduyla geliyor

PS5'te Legacy of Thieves Collection, oyuncuların çözünürlüğe mi yoksa kare hızına mı odaklanmak istediklerini seçmelerine olanak tanıyan üç grafik seçeneğine sahip olacak. Performans+ modu için 1080p çözünürlük vadeden Sony, Performans Modunda çözünürlükle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Oyun, an itibarıyla PlayStation Store'da 439 TL etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.

Sony, Legacy of Thieves Collection'ın PS5'in SSD'si sayesinde hiç olmadığı kadar kısa yükleme sürelerine sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte PS5 için özel olarak çalışan Sony, DualSense'in haptic feedback ve geri tepkimeli tetik özelliklerini de kullanacaklarını belirtti.

Uncharted Legacy Of Thieves grafik modları:

Fidelity Modu: 4K monitörü veya televizyonu olanlar için tasarlanan Fidelity Modu, serinin çarpıcı ortamlarının ve ayrıntıların keyfini çıkarmak isteyenlere özel… Bu mod 4K çözünürlüğü 30 FPS hedef kare hızında sunacak.

Performans Modu: Oyuna gelen PS4 yamasıyla birlikte sunulan performans modu, 60 FPS kare hızını çözünürlükten bir miktar feragat ederek sunuyor.

Performans+ Modu: Mümkün olan en akıcı oyun deneyimini talep edenler ve çözünürlük düşüşünü sorun etmeyenler için tasarlandı. 1080p çözünürlükte 120 FPS kare hızını hedefleyen bu mod, PS5'e özel olarak tasarlandı.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, 28 Ocak 2022 tarihinde PlayStation 5 sahipleri için piyasada olacak. Uncharted 4 sahipleri, 10 dolar fark ödeyerek oyunun Legacy of Thieves Collection sürümüne yükseltebilecekler. Oyunun PC sürümünün çıkış tarihi şu an için belirsiz.

