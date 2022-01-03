Yılın ilk haftası sessiz geçecek! İşte 2022 3 Ocak ve 9 Ocak tarihleri arasında çıkacak oyunlar...
Oyunseverler 2021 yılında hayal kırıklığı yaşasa da 2022 yılının çok daha dolu dolu geçmesi bekleniyor. Özellikle şubat ayında birbirinden güzel oyunarlın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yılın ilk haftası ise sessiz geçecek. İşte 2022 yılı 3 Ocak ve 9 Ocak tarihleri arasında çıkacak oyunlar...
Yeni bir yıl, yeni heyecanlar, çıkacak olan birbirinden nefis oyunlar. 2022 geneline bakarsak dolu dolu bir yıl bizi bekliyor; hele ki ilk bakışta Şubat ayı tam anlamıyla inanılmaz bir ay olacak gibi duruyor.
Ama Şubat gelene kadar yine yeni yıl başlangıcı sessizliğine devam edeceğiz. Zaten yurtdışında hala daha bir tatil havası var, o yüzden çıkacak oyun sayısı da iki elin parmaklarını geçmiyor. Açıkçası aralarında kaydadeğer bir isim de yok ama gelenek olduğu üzere yine de bu hafta çıkış yapacak oyunları bir listeleyelim.
3 Ocak - 9 Ocak haftasında çıkacak olan oyunların listesi şu şekilde:
3 Ocak Pazartesi
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (Switch)
Biker Garage: Mechanic Simulator (Switch)
Crumble (Switch)
Putt-Putt Travels Through Time (Switch)
5 Ocak Çarşamba
Breakneck City (Switch)
Arcadia Fallen (Switch)
McDROID (Switch)
Fears to Fathom - Norwood Hitchhike (PC)
Electrician Simulator (PC)
6 Ocak Perşembe
Demon Gaze EXTRA (PS4, Switch)
Teamfight Manger (Switch)
Justice Chronicles (Switch)
Epic Dumpster Bear 2: He Who Bears Wins (Switch)
Theatre of Sorrows (Switch)
Warshmallows (Switch)
Heaven Dust 2 (Switch)
7 Ocak Cuma
Sword of Elpisia (Xbox Series, Xbox One, PC)
Internet Cafe Simulator 2 (PC)
9 Ocak Pazar
Super Sami Roll (Xbox Series)
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