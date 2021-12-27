PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nda büyük başarı! 3 Türk takımı büyük finallerde

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021'in (PMGC 2021) gruplar aşaması sona erdi. 6 Türk takımının katıldığı gruplarda 3 Türk takımı büyük finallere katılım hakkı elde etti.

Batı ve Doğu liglerinde dünya çapında toplam 40 takımın mücadele ettiği gruplarda; Türkiye adına 6 takım (Next Rüya Esports, Papara SuperMassive Blaze, 1907 Fenerbahçe, Futbolist, S2G Esports, Worlds of Wonders) yarıştı. 6 takım arasından 1907 Fenerbahçe, Next Rüya Esports ve S2G Esports, büyük finallere katılma hakkı elde etti.

Next Rüya Esports, Batı liginin şampiyonu oldu ve 392 bin 500 Dolar ödülü kasasına koydu. Diğer takımlarımız S2G Esports 51 bin 750, 1907 Fenerbahçe ise 44 bin 500 Dolar ödül kazandı.

Şampiyonun belirleneceği büyük finaller ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

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