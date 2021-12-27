27 Aralık 2021, Pazartesi

E SPOR

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nda büyük başarı! 3 Türk takımı büyük finallerde

PUBG Mobile’de Türk takımlarından büyük başarı!
E SPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’na (PMGC 2021) katılan Türk takımları 1907 Fenerbahçe, Next Rüya Esports ve S2G Esports; PUBG MOBILE Global Championship Büyük Finalleri'ne katılım şansı elde etti.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021'in (PMGC 2021) gruplar aşaması sona erdi. 6 Türk takımının katıldığı gruplarda 3 Türk takımı büyük finallere katılım hakkı elde etti.

Batı ve Doğu liglerinde dünya çapında toplam 40 takımın mücadele ettiği gruplarda; Türkiye adına 6 takım (Next Rüya Esports, Papara SuperMassive Blaze, 1907 Fenerbahçe, Futbolist, S2G Esports, Worlds of Wonders) yarıştı. 6 takım arasından 1907 Fenerbahçe, Next Rüya Esports ve S2G Esports, büyük finallere katılma hakkı elde etti.

Next Rüya Esports, Batı liginin şampiyonu oldu ve 392 bin 500 Dolar ödülü kasasına koydu. Diğer takımlarımız S2G Esports 51 bin 750, 1907 Fenerbahçe ise 44 bin 500 Dolar ödül kazandı.

Şampiyonun belirleneceği büyük finaller ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 6 takım! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
E SPOR HABERLERİ
Epic Games’te 159 TL’lik oyun ücretsiz oldu! Epic Games'te 159 TL'lik oyun ücretsiz oldu!
PS Plus Ocak 2022 oyunları sızdırıldı! PS Plus Ocak 2022 oyunları sızdırıldı!
38 yıl sonra yeni bir Atari oyunu geliyor! 38 yıl sonra yeni bir Atari oyunu geliyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör