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Xbox Game Pass sahiplerine Minecraft Java Edition ve Minecraft Bedrock müjdesi!

Game Pass sahiplerine Minecraft müjdesi!
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Microsoft'tan Xbox Game Pass kullanıcılarına müjdeli bir haber geldi. Bünyesinde birçok oyunu barındıran servisin kütüphanesine, Minecraft'ın 2 oyunu Minecraft Java Edition ve Minecraft Bedrock'un ekleneceği duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım ve teknoloji devlerinden Microsoft, Xbox Game Pass ailesine büyük bir oyun eklendiğini resmi olarak duyurdu. Microsoft, Bilgisayar için Xbox Game Pass'e hem Minecraft Java Edition hem de Minecraft Bedrock sürümünü ekleyeceğini belirtti.

Minecraft Java sürümü modları destekleyen ana standart sürümdür, Bedrock sürümü ise konsollar ve mobil cihazlarla çapraz oynamayı destekleyen bir başka sürüm. Minecraft şimdiye kadar sadece konsol için Xbox Game Pass'te mevcuttu ama artık Bilgisayar için Xbox Game Pass ailesine de katılıyor.

Minecraft Java Edition ve Minecraft Bedrock Edition 2 Kasım itibariyle hizmete dahil olacak ve oyuncular tarafından kullanılabilecek.

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