Epic Games'te 159 TL'lik Control oyunu ücretsiz oldu!
Yılbaşı özel kampanyası dahilinde her gün 1 oyunu ücretsiz yapan Epic Games, 159 TL olan "Control" oyununu ücretsiz hale getirdi. Control, ilk çıktığı dönemde oyunseverlerin beğenisini kazanmıştı.
Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, yılbaşına özel başlattığı kampanya dahilinde her gün 1 oyunu ücretsiz kullanıcılarını sunuyor. Epic Games'in bugünkü müjdesi ise 159 TL olan Control oyununu ücretsiz hale getirmek oldu.
2019 yılında piyasaya sürülen Control, o dönemde çok beğenilmiş ve dikkat çekmişti.
CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum gereksinimler:
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7
İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
DirectX: DirectX11
Depolama: 43 GB kullanılabilir alan
Önerilen gereksinimler:
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | Işın İzleme için: GeForce RTX 2060
DirectX: DirectX11 / DirectX12
Depolama: 43 GB kullanılabilir alan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı