Epic Games'te 159 TL'lik Control oyunu ücretsiz oldu!

Yılbaşı özel kampanyası dahilinde her gün 1 oyunu ücretsiz yapan Epic Games, 159 TL olan "Control" oyununu ücretsiz hale getirdi. Control, ilk çıktığı dönemde oyunseverlerin beğenisini kazanmıştı.

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, yılbaşına özel başlattığı kampanya dahilinde her gün 1 oyunu ücretsiz kullanıcılarını sunuyor. Epic Games'in bugünkü müjdesi ise 159 TL olan Control oyununu ücretsiz hale getirmek oldu.

2019 yılında piyasaya sürülen Control, o dönemde çok beğenilmiş ve dikkat çekmişti.

CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: DirectX11

Depolama: 43 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | Işın İzleme için: GeForce RTX 2060

DirectX: DirectX11 / DirectX12

Depolama: 43 GB kullanılabilir alan

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