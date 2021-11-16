Türk e-sporcularından tarihi başarı! PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 6 takım

Türk e-spor takımları, yükselişini sürdürüyor. Son olarak PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’na (PMGC 2021), Türkiye'den 6 takımın katılacağı açıklandı. Peki; PUBG Mobile Dünya Şampiyonası ne zaman düzenlenecek? Türkiye'den hangi takımlar katılacak? Büyük ödül ne kadar? Tüm bilgiler haberimizde...

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021 (PMGC 2021) ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Türk e-spor takımları büyük bir başarıya imza atarken, turnuvaya 6 takım birden katılacak.

İŞTE PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDAKİ TÜRK TAKIMLARI

* Next Rüya Esports

* Papara SuperMassive Blaze

* 1907 Fenerbahçe

* Futbolist

* S2G Esports

* Worlds of Wonders

PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

30 Kasım 2021'de başlayacak şampiyona, Batı ve Doğu olarak 2 lige ayrılacak. Bu 2 lig, 24 Aralık'a kadar devam edecek. Şampiyonun belirleneceği büyük finaller ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünya çapında 40 takımın katılacağı ve Türkiye'den 6 takımın bulunduğu turnuvanın büyük ödülü ise 6 milyon Dolar olacak.

PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI NASIL İZLENECEK?

PUBG Mobile, şampiyonanın yayınlanması için YouTube ile işbirliği yapıldığını duyurdu. Yapılan bu anlaşmayla birlikte PUBG Mobile E-Sports kanalından maçlar canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca 18 yerel kanal, özel platformlar üzerinden de yayın yapacak.



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