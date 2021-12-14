14 Aralık 2021, Salı

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Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar belli oldu!

Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar açıklandı!
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Microsoft, Aralık ayında Xbox Game Pass'e ekleyeceği oyunlar listesini açıkladı. Peki hangi oyunlar hangi tarihlerde Xbox Game Pass'e eklenecek? Hangi oyunlar Game Pass'ten hangi tarihlerden kaldırılacak? İşte o tarihler ve oyun listesi...

Microsoft'un PC ve Xbox kullanıcıları için sunduğu Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar ve tarihleri belli oldu. Aylık abonelik sayesinde satın alınmadan oynanan oyunlara yenileri eklenirken, kaldırılacak oyunlar da açıklandı.

ARALIK AYININ İLK 2 HAFTASINDA ŞU OYUNLAR EKLENMİŞTİ:

2 Aralık:

* ANVIL
* Archvale
* Final Fantasy XIII-2
* Lawn Mowing Simulator
* Rubber Bandits
* Stardew Valley
* Warhammer 40.000

7 Aralık:

* Space Warlord Organ Trading Simulator

8 Aralık:

* Halo Infinite

9 Aralık:

* One Piece Pirate Warriors 4

14 Aralık:

* Among Us
* Aliens: Fireteam Elite

16 ARALIK'TAN İTİBAREN GELECEK OYUNLAR ŞU ŞEKİLDE:

16 Aralık:

* Firewatch
* Broken Age
* Ben 10: Power Trip
* Mortal Kombat 11
* The Gunk
* Race with Ryan
* Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure BaY
* Transformers: Battlegrounds

15 ARALIK'TA GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR

* Beholder
* The Dark Pictures: Man of Medan
* Guacamelee! 2
* Wilmot's Warehouse
* Unto The End
* Yooka-Laylee and the Impossible Lair

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