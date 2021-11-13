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Battlefield 2042'yi bekleyenlere kötü haber! Lansmana kadar sesli sohbet özelliği olmayacak

Battlefield 2042’yi bekleyenlere kötü haber!
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Battlefield 2042'den oyunseverlere kötü bir haber geldi. Oyunun geliştirici DICE tarafından alınan karara göre, oyun başlangıçta sesli sohbet özelliğine sahip olmayacak. İşte detaylar...

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin çıkmasına sayılı günler kala, oyunu bekleyenlere kötü bir haber geldi.

Dünya genelinde birçok oyunseverin merakla beklediği Battlefield 2042'de flaş bir gelişme yaşandı. DICE tarafından alınan karara göre, oyunun lansmanına kadar sesli sohbet özelliği olmadan çıkışını gerçekleştirecek. Buna karşın oyuncular, 3. taraf bir uygulamayla sesli iletişimi kurabilecekler.

BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKACAK? OYUNUN FİYATI NE KADAR OLACAK VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? DETAYI HABERİMİZDE...

Battlefield 2042'den oyunseverlere kötü haber! haberin devamı

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