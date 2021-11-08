Battlefield 2042'den oyunseverlere kötü haber! Toplam 22 silah olacak | İşte Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ve fiyatı
Battlefield 2042'den oyunseverlere kötü bir haber geldi. Yayınlanmasına az bir süre kala oyunda toplam 22 silah olacağı açıklandı. Peki; Battlefield 2042 ne zaman çıkacak? Battlefield 2042'nin Türkiye fiyatı ne olacak? Oyunun sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 2042 hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin çıkmasına sayılı günler kala, oyunu bekleyenlere kötü bir haber geldi.
TOPLAMDA 22 SİLAH OLACAK
Reddit'te bir kullanıcının paylaştığı görsele göre, Battlefield 2042'de yalnızca 22 silah olacak. Bu silahlardan 3 tanesi tabanca, 4 tanesi SMG, 4 tanesi Assault Rifle, 2 tanesi LMG, 3 tanesi Marksman Rifle, 3 tanesi Sniper Rifle ve 3 tanesi de pompalı tüfek olacak.
Call of Duty: Vanguard'la yarışması beklenen Battlefield 2042'nin, bu haberle birlikte oyunseverler tarafından negatif yorumlar aldığı kaydedildi.
BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE KADAR?
Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım'da çıkış yapacak.
Oyunun Türkiye fiyatları ise şu şekilde:
PC (Steam) - 419 TL
Xbox One - 499,99 TL
PlayStation 4 / PlayStation 5- 500 TL
Xbox Series - 559 TL
BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim Sistemi:Windows 10
İşlemci(AMD): AMD FX-8350
İşlemci(Intel): Core i5 6600K
RAM: 8GB
VRAM: 4GB
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560
Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti
DirectX: 12
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600
İşlemci(Intel): Core i7 4790
RAM: 16GB
VRAM: 8GB
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT
Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060
DirectX: 12
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