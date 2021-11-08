Battlefield 2042’den oyunseverlere kötü haber! Toplam 22 silah olacak | İşte Battlefield 2042’nin çıkış tarihi ve fiyatı

TOPLAMDA 22 SİLAH OLACAK

Reddit'te bir kullanıcının paylaştığı görsele göre, Battlefield 2042'de yalnızca 22 silah olacak. Bu silahlardan 3 tanesi tabanca, 4 tanesi SMG, 4 tanesi Assault Rifle, 2 tanesi LMG, 3 tanesi Marksman Rifle, 3 tanesi Sniper Rifle ve 3 tanesi de pompalı tüfek olacak.