Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck'in detayları ortaya çıktı!
Half-Life gibi popüler oyunların geliştirici ve aynı zamanda Steam'in de sahibi Valve, yeni bir el konsolu çıkarmaya hazırlanıyor. Steam Deck isminde çıkacak olan konsol öncesi şirket, geliştirici zirvesinde konsola dair detayları paylaştı. Bu detaylar arasında pil ömrü ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Valve'in geliştirdiği taşınabilir bir konsol olan Steam Deck hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin gerçekleştirdiği geliştirici zirvesinde Steam Deck hakkında detaylıca bahsedildi. Söz konusu konsolun barındırdığı özellikler katılımcılara açıklandı.
AMD ZEN 2 MİMARİLİ İŞLEMCİ
Valve, Cuma günü gerçekleştirdiği geliştirici zirvesinde Steam Deck hakkında detaylı bir sunum gösterdi. 400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan konsol, AMD Zen 2 mimarili bir işlemci ile gelecek. Steam Deck içerisinde bulunana AMD işlemci kurulumunun adı Aerith olarak adlandırılmış. Sunumu izleyenler Final Fantasy VII'deki ünlü Aerith'e bir referans olabileceğini düşünüyor. Aerith SoC, 3 ila 15 watt arasında bir güç tüketimine sahip. Bir APU olan Aerith'in işlemci tarafı, 2.4 ve 3.5 GHz saat hızlarında çalışabiliyor. 4 çekirdek ve 8 işlem parçacığı ile gelen işlemcide AMD'nin Zen 2 mimarisi kullanılıyor.
Steam Deck, 1-1.6 GHz saat hızlarında ve AMD RDNA 2 mimarili 1,6 teraflop'luk grafik birimi ile birlikte gelecek. Ayrıca el konsolunda 16 GB birleşik LPDDR5 RAM bulunuyor. Bu RAM 88 GB/sn bant genişliğine sahip. Valve, GPU için 1 GB bellek ayrıldığını fakat gerektiğinde bu bellek boyutunun 8 GB'a kadar çıkabileceğini belirtti. Valve ayrıca, geliştirilen Aerith işlemcisinin belirtilen saat hızlarında sürekli ve tutarlı bir şekilde çalışacağını vurguladı.
PİL ÖMRÜ DİKKAT ÇEKTİ
Şirket, geliştiricilerin daha uzun pil ömrü istiyorlarsa GPU'yu zorlamaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Portal 2'yi GPU'yu sınırlamadan oynamak istediğinizde konsolun pili 4 saat dayanırken, 30 fps ile sınırlandırılan aynı oyunu 5-6 saat oynayabiliyorsunuz. Valve ayrıca, geliştiricilerin oyun performansını artırmak, depolama miktarını ve kullanıcıların oyunu indirme süresini azaltmak için oyunlarının düşük kalite doku paketlerine sahip sürümlerini Steam'e yükleyebileceğini açıkladı.
45 watt'lık bir güç adaptörü ile gelen Steam Deck, adaptöre bağlı bir şekilde de kullanılabilecek. El konsoluna 2 adede kadar 4K monitör bağlanabilecek. Ayrıca konsolun 7,5 watt değerinde harici çevre birimlerine güç sağlayabileceği belirtildi. Konsolda USB 4 veya Intel'e özel Thunderbolt yok. Kablosuz bağlantı olarak da Wi-Fi 5 teknolojisini (802. 11ac) kullanıyor.
Steam Deck'in giriş seviyesi versiyonu 400 dolarlık bir fiyat etiketine ve 64 GB'lık eMMC depolama birimine sahip. NVMe SSD'li versiyonu alabilmek için daha fazla para ödemek gerekiyor. Yine de Valve, eMMC depolama biriminin çok fazla yavaşlığa neden olmadığını ve yalnızca SSD'den yüzde 12 (oyun yükleme süresi) ve yüzde 18 (konsolun açılma süresi) yavaş olduğunu belirtti. Şirket ayrıca Nintendo Switch'tekine benzer bir oyun kayıt sistemi kullanmayı planlıyor. Nintendo'da durdurduğunuz bir oyuna tekrardan giriş yaptığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu askıya alma ve devam ettirme özelliği Steam Deck'te de olacak.
KONSOL HAKKINDA DİĞER BİLGİLER
VR için yapılmadı: Valve'den Lawrence Yang, "Cihazı kesinlikle VR için tasarlamadık ve üretmedik" dedi.
5G veya LTE yapılandırmaları için henüz bir plan yok.
Valve, Steam Deck'i özellikle Japonya ve Avustralya pazarlarında ön plana çıkarmaya çalışıyor.
Steam Deck'in hoparlörleri fabrikadan çıkmadan önce kalibre ediliyor. Bu sayede çok iyi bir ses kalitesi kullanıcıları bekliyor.
Steam Deck'in çıkışından sonra Steam'in masaüstü versiyonunda bulunan "Geniş Ekran" modunun daha sık güncelleneceği tahmin ediliyor.
Valve, konsolun klavye API'lerini birden çok IME ile paylaşıp birden fazla dil ve emoji ile destekleyecek.
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