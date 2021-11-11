Microsoft'tan ilginç tanıtım! Forza Horizon 5'te gökten araba bırakıldı

Microsoft'un en çok tercih edilen yarış oyunları arasında olan Forza Horizon serisinin 5. oyununun ilk incelemesi geçtiğimiz günlerde resmen yayınlanmıştı. 2021 yılının en yüksek not ortalamasına sahip yapımı olmayı başaran oyun, daha çıkmadan yaklaşık 1 milyon oyuncuya ulaştı. Peki; Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak? Forza Horizon 5'in TÜrkiye fiyatı ne olacak ve sistem gereksinimleri neler? İşte tüm detaylar...