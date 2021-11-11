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Microsoft'tan ilginç tanıtım! Forza Horizon 5'te gökten araba bırakıldı

Microsoft’tan ilginç Forza Horizon 5 tanıtımı!
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Microsoft'un en çok tercih edilen yarış oyunları arasında olan Forza Horizon 5, geçtiğimiz günlerde resmen yayınlanmıştı. Daha ilk günlerinden 4.5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan oyun, aynı zamanda 2021 yılının en yüksek not ortalamasına sahip yapımı oldu. Yayıncılığını yapan Microsoft, oyun tanıtımı için gökyüzünden araba indirdi. İşte detaylar...

Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı Forza Horizon serisinin 5. oyunu geçtiğimiz günlerde resmen yayınlandı. Oyun 2021 yapımının en yüksek not ortalamasına sahip olurken, aynı zamanda ön satış rekoru da kırmıştı.

Oyun tüm platformlarda daha ilk günlerde yaklaşık 4.5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Microsoft, yarış oyunu Forza Horizon 5'in tanıtımı için ilginç bir tanıtım yaptı ve gökyüzünden araba bıraktı.

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