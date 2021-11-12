Call of Duty: Vanguard için flaş iddia! CoD Vanguard'a 2 karakter daha gelecek
Activision'ın en bilinen oyunları arasında yer alan Call of Duty serisinin son oyunu CoD Vanguard, 5 Kasım'da resmen piyasaya çıktı. Serinin 27. oyunu olan Vanguard hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı ve oyuna 2 ikonik karakter daha eklenebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
Activision'ın yayıncılığını üstlendiği ve en bilinen oyun serisi olan Call of Duty'nin son oyunu Cod Vanguard, 5 Kasım'da resmen piyasaya çıkmıştı.
2. Dünya Savaşı'nı konu alan CoD Vanguard için sürpriz bir gelişme yaşandı ve 2 ikonik karakterin oyunda yer alabileceği iddia edildi.
Bu iki karakterin, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında propagandalarında yer aldığı "Kaptan Amerika" ve "Indiana Jones" olduğu belirtildi.
S4_AH_SET_CAPTAINAMERICA— 𝗡𝗛' -Hotel Six- 🧼🥇 (@ModenasHD) November 11, 2021
S4_AH_SET_INDIANAJONES
S4 = #Vanguard
AH = American Heroes (Event?) pic.twitter.com/IbZU4DHdzV
Bu iddialara henüz Activision cevap vermese de, daha ilk günlerden oyunseverlerin ilgisini çekmiş durumda... CoD Vanguard'ın, EA Games tarafından kısa süre içerisinde çıkarılacak Battlefield 2042 ile büyük bir rekabete gireceği bekleniyor.
CALL OF DUTY VANGUARD PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üstü)
-İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X
-RAM: 8 GB RAM
-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ GTX 1050Ti 4GB veya AMD Radeon R9 380
-HDD: 45 GB Alan
Önerilen:
-İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son Hizmet Paketi)
-İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X
-RAM: 16 GB RAM
-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 2GB/ GTX 1660 6GB veya AMD Radeon RX Vega 56
-HDD: 45 GB Alan
kalan karakter 1000
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