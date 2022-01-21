Dünyada en çok tercih edilen strateji oyunları arasında yer alan Total War serisinin yeni oyunu Warhammer III'ün sistem gereksinimleri duyuruldu.
TOTAL WAR: WARHAMMER III SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Intel i3/Ryzen 3 series
Ram: 6 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics
DirectX: Versiyon 11
Depolama: 120 GB Boş Alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel i5/Ryzen 5 series
Ram: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT
DirectX: Versiyon 11
DirectX: 120 GB Boş Alan
TOTAL WAR: WARHAMMER 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War: Warhammer 3, 17 Şubat 2022 tarihinde piyasaya giriş yapacak.