Total War: Warhammer III'ün sistem gereksinimleri belli oldu! | Warhammer 3 ne zaman çıkacak?

Total War: Warhammer III'ün sistem gereksinimleri belli oldu! | Warhammer 3 ne zaman çıkacak?

En popüler strateji oyunları arasında yer alan Total War serisinin yeni oyunu Total War: Warhammer III'ün bilgisayar sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Warhammer III ne zaman çıkacak? İşte tüm ayrıntılar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 18:24