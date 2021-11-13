Rockstar Games'ten flaş GTA Trilogy: The Definitive Edition kararı! PC platformundan kaldırıldı
Popüler oyun şirketi Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin en beğenilenlerinden olan GTA 3, GTA: San Andreas ve GTA: Vice City oyunlarının remake versiyonu olan GTA Trilogy: The Definitive Edition paketini çıkartmıştı. Özellikle fiyatı ve bazı optimizasyon sorunlarıyla gündemden düşmeyen oyun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yapımcı şirket Rockstar Games, oyunun PC sürümünü satıştan kaldırdı. İşte detaylar...
11 Kasım'da tüm platformlarda çıkış yapan GTA Trilogy: The Definitive Edition oyun dünyasındaki herkesi yakından ilgilendirdi. Pek çoğumuzun çocukluğunda ve gençliğinde oynadığı GTA serisinin çok sevilen üç oyunu yeni grafiklerle ve bazı optimizasyonlarla karşımıza çıkmıştı. Ancak şu an görünen o ki oyunun PC sürümü, geçici olarak satıştan kaldırıldı.
PC PLATFORMUNDAN SATIN ALINAMIYOR
GTA Trilogy'nin PC sürümü, Rockstar Games'in dijital oyun mağazası olan Rockstar Store üzerinde satılıyor. Ancak görünüşe göre oyunun satın alma sayfasında 'Bu ürün ülkenizde kullanılamıyor' uyarısı yer almakta. Bu durum yalnızca Türkiye için söz konusu değil, tüm dünyadaki ziyaretçilere bu uyarı gösteriliyor. Durumun geçici olduğu bilinse de henüz bir günlük bir oyunda böyle bir durumun yaşanması endişe verici.
Oyunların neden satıştan kaldırıldığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da görünüşe göre ortada ciddi bir durum var. Oyunların diğer platformlardaki satış sayfalarına baktığımızda ise bir sorunla karşılaşmıyoruz. Yani bu durum sadece PC platformu için geçerli.
Henüz bir günlük olan Definitive Edition, iyi ve kötü binlerce yorum aldı. Bazı oyuncular, çıkarılan işin eski GTA temasına uygun ve başarılı olduğunu düşünse de bazıları bu işin ücretsiz modlarla da yapılabilecek basitlikte olduğunu söyledi. Türk oyuncular arasında oyunların 529 TL'lik fiyatı da gözümüzü korkutuyor. Üstelik bu uçuk fiyat tüm platformlarda geçerli.
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