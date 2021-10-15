Call of Duty Vanguard'a Zombie modu geldi!

Call of Duty Vanguard'a Zombie modu eklendi. Bu modda bir Nazi subayının ölüleri diriltme yeteneği kazanması ve yeni bilgiler elde etmesi için çabaladığı öne çıkıyor ve İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma silahlar kullanılırken; kristal kılıçlar ve portallar da bulunuyor.

Call of Duty'nin (CoD) Zombi modu bu yıl Vanguard ile birlikte geri döndü. Oyunun yeni moduyla ilgili fragman yayınlanırken, zombi öldürme eylemleri hayata geçiriliyor.

CoD Vanguard modunda Von List adında bir Nazi subayının yeni bilgiler ve ölüleri diriltme yeteneği kazanmak için özel bir kalıntıyı kullandığı görülürken, 2. Dünya Savaşı döneminden kalan silahlar kullanılıyor. Ayrıca portaldan portala geçiş, kristal kılıçları ve ateş halkalarının olduğu bir mod bizleri bekliyor.

Call of Duty Vanguard Zombie'de oyuncular Battle Pass'de ilerleme kaydedebilecek.

Call of Duty Vanguard, 5 Kasım'da PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X'e çıkacak.

İşte oyunun fragmanı:

DİĞER

E SPOR HABERLERİ