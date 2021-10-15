Call of Duty Vanguard'a Zombie modu geldi!
Call of Duty Vanguard'a Zombie modu eklendi. Bu modda bir Nazi subayının ölüleri diriltme yeteneği kazanması ve yeni bilgiler elde etmesi için çabaladığı öne çıkıyor ve İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma silahlar kullanılırken; kristal kılıçlar ve portallar da bulunuyor.
Call of Duty'nin (CoD) Zombi modu bu yıl Vanguard ile birlikte geri döndü. Oyunun yeni moduyla ilgili fragman yayınlanırken, zombi öldürme eylemleri hayata geçiriliyor.
CoD Vanguard modunda Von List adında bir Nazi subayının yeni bilgiler ve ölüleri diriltme yeteneği kazanmak için özel bir kalıntıyı kullandığı görülürken, 2. Dünya Savaşı döneminden kalan silahlar kullanılıyor. Ayrıca portaldan portala geçiş, kristal kılıçları ve ateş halkalarının olduğu bir mod bizleri bekliyor.
Call of Duty Vanguard Zombie'de oyuncular Battle Pass'de ilerleme kaydedebilecek.
Call of Duty Vanguard, 5 Kasım'da PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X'e çıkacak.
İşte oyunun fragmanı:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...